Külliye'de büyük buluşma

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ınev sahipliğinde CumhurbaşkanlığıKülliyesi'ndegerçekleştirilen 29 Ekim CumhuriyetBayramı Resepsiyonu'na millisporcular da katıldı. CumhurbaşkanıErdoğan ve eşi Emine Erdoğan,resepsiyonda sporcularla sohbet etti.2016 Rio Olimpiyatları'nda gösterdiğiperformansla tüm dünyanındikkatini çeken 17 yaşındaki milliokçu Mete Gazoz, yaklaşık 2 bin kişininkatlığı resepsiyonda Erdoğan'ınkendisiyle birebir ilgilenmesiningüzel bir duygu olduğunu söyledi.Mete Gazoz, Erdoğan'ın başarısındandolayı kendisini tebrik ettiğinibelirtirken, hedefinin 2020 TokyoOlimpiyatları olduğunu dile getirdi.
ALTIN ADAMI KUTLADI
Erdoğan, Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül ve gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarılarından dolayı tebrik etti.
VOLEYBOLCULARLA HATIRA FOTOĞRAFI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona davetli olan milli voleybolcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Talha Akgül, gümüş madalyalı Rıza Kaayalp ile bronz madalyanın sahibi olan Cenk İldem'i de tebrik etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı.
Milli tekvandocu Kübra Dağlı da resepsiyona katıldı. Erdoğan ve eşi Emine hanımla sohbet etti.
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