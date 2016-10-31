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Külliye'de büyük buluşma

yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı resepsiyonda tüm milli sporcularla tek tek ilgilendi ve hepsiyle sohbet etti...

Külliyede büyük buluşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na milli sporcular da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyonda sporcularla sohbet etti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz, yaklaşık 2 bin kişinin katlığı resepsiyonda Erdoğan'ın kendisiyle birebir ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Mete Gazoz, Erdoğan'ın başarısından dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtirken, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirdi.

ALTIN ADAMI KUTLADI
Erdoğan, Rio Olimpiyatları'nda altın madalya alan Taha Akgül ve gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarılarından dolayı tebrik etti.

VOLEYBOLCULARLA HATIRA FOTOĞRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona davetli olan milli voleybolcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Talha Akgül, gümüş madalyalı Rıza Kaayalp ile bronz madalyanın sahibi olan Cenk İldem'i de tebrik etti.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen de katıldı.


Milli tekvandocu Kübra Dağlı da resepsiyona katıldı. Erdoğan ve eşi Emine hanımla sohbet etti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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