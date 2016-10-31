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Kanarya tutulmuyor!

Avrupa’da tam gaz giden F.Bahçe, Karşıyaka önünde zorlandı. Ancak etkili silahlarıyla rakibini mağlup etmeyi başardı

Kanarya tutulmuyor!
Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe güçlü rakibi Karşıyaka'yı 84-75 mağlup ederken ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Rakibi önünde zorlanan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 21-19, devreyi de 39-36 geride kapattı.

EFES FARKA KOŞTU
2. yarıda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe 3. periyodu 60-56 önde kapattı. Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı. Sonuçlar: Banvit-Büyükçekmece: 79-76, A.Efes-Uşak: 86- 73, Trabzon-Darüşşafaka: 71-83.

F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YIKTI
Bayanlar Voleybol Ligi'nde haftanın derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Akatlar'daki maçta maçın setlerini 25-23, 25-19 ve 25-23 önde tamamladı.

GALATASARAY 3-2 YENİLDİ
G.Saray, Bursa BŞB.'ye 3-2 yenildi. Sonuçlar: Seramiksan-Vakıfbank: 0-3, Sarıyer-Çanakkale Bld.: 0-3, Nilüfer Bld.-Halkbank: 0-3, Eczacıbaşı-İdmanocağı: 3-0. Efeler Ligi'nde ise İnegöl, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.

DİŞİ KANARYA FARKLI KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi'ni 76-64 yendi. Yeni transfer Sandrine 23 sayı attı. Yakın Doğu ise Hatay'ı 73-72 mağlup etti.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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