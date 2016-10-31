Kanarya tutulmuyor!

Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın en önemli maçında Fenerbahçe güçlü rakibi Karşıyaka'yı 84-75 mağlup ederken ligdeki 3. galibiyetini elde etti. Rakibi önünde zorlanan Sarı-Lacivertliler ilk periyodu 21-19, devreyi de 39-36 geride kapattı.
F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ'IDEPLASMANDA YIKTI Bayanlar Voleybol Ligi'nde haftanın derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Akatlar'daki maçta Fenerbahçe maçın setlerini 25-23,25-19 ve 25-23 önde tamamladı.
GALATASARAY 3-2 YENİLDİ G.Saray, Bursa BŞB.'ye 3-2 yenildi. Sonuçlar: Seramiksan-Vakıfbank: 0-3, Sarıyer-Çanakkale Bld.: 0-3, Nilüfer Bld.-Halkbank: 0-3, Eczacıbaşı-İdmanocağı: 3-0. Efeler Ligi'nde ise İnegöl, Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.
DİŞİ KANARYA FARKLI KAZANDI Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi'ni 76-64 yendi. Yeni transfer Sandrine 23 sayı attı. Yakın Doğu ise Hatay'ı 73-72 mağlup etti.
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