Işık hızında Fener

Fenerbahçe, Karabük'e patladı... Sarı-lacivertliler, evinde Karabük'ü 5-0 yendi. 18. dakikada Jeremain Lens'in kullandığı serbest vuruşta KardemirKarabük savunması topu karşıladı. Devamında içeriye atılan topta Skulason,Mehmet Topal'ı ceza sahası içinde düşürdü. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltı kararına Karabük cephesi büyük tepki gösterdi. Penaltıyı Van Persie gole çevirdi. 29. dakikada Ceyhun Gülselam'ın oyundan atılmasıyla Fenerbahçe çok rahatladı. 43. dakikada Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe topla ceza sahasına hareketlendi. Vuruşunda top Karabük kalecisi Ahmet Şahin'de kaldı. İlk yarının son dakikasında Volkan Şen sol şerittençizgiye indi. Pasında Fenerbahçe'nin Slovak stoperi MartinSkrtel topu boş kaleye gönderdi ve ilk yarı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
FENERBAHÇE'NİN HIZI İKİNCİ YARI DA DİNMEDİ 48.dakikada Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in pasında Şener Özbayraklı sağ çizgiye indi. İçeriye pasında Robin Van Persie topu boş kaleye gönderdi: 3-0. 52'de günün başarılı isimlerinden Van Persie'nin pasında Aatif bomboş topla ilerledi. Kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı esnada düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 53. dakikada Volkan Şen sol kanattan ilerledi. Ceza sahasına ortasına Lens dokundu ve takımını 5-0 öne geçirdi. 75'te Lens'in ortasında Josef de Souza kafayı vurdu. Top dışarı çıktı... F.Bahçe bu galibiyetle 5. sıraya yükseldi.
ROBİN VAN PERSİERESİTAL SUNDU
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, Kardemir Karabük maçında oynadığı futbolla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli oyuncu, açılışı penaltı golüyle yaparken takımının 3. golünü de atan futbolcuydu. Hollandalı, Aatif'in attığı golde de asisti yapan isimdi. Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 38 lig maçında 19. golünü attı. RVP, bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asisti istatistiği yakaladı.
4.5 YIL SONRAEVİNDE 5 ATTI Fenerbahçe uzun süredir evinde farklı bir galibiyet alamıyordu. Sarı-lacivertliler 4.5 yıl aradan sonra Kadıköy'de 5 farklı kazandı. Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 9 maçta toplam 29 gol atıldı. Sarı- lacivertliler, sahası Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 61 lig maçında sadece Akhisar ve Bursaspor'a kaybetti.
VOLKAN ŞEN ADETARÜZGAR GİBİYDİ F.Bahçe'nintecrübeli oyuncularındanVolkan Şen,Kardemir Karabükmaçında oynadığı futbollasınıfı geçti...Yıldız futbolcu kanatlardaatom karıncagibiydi. Hızına yetişilmedi.Slovak futbolcuMartin Skrtel veJeremain Lens'inattığı gollerde asistyapan Volkan, teknikheyetin de beğenisinikazandı. Maçtansonra konuşan başarılıfutbolcu, "Kazandığımıziçin çokmutluyuz. Çok önemlibir galibiyet elde ettik.Mutluyuz" dedi. Volkan'ınSüper Lig'de3 asisti bulunuyor.
kalan karakter 1000
Yazık hakemlerle lige tutunan Fenere hakemler iyilik yapmıyor konyada aynı senaryo Karabüke aynı senaryo o zaman diğer takımların hakkı yenmiyormu Allah her şeyi görüyorya gerisi bu dünyada kalır vicdan diyorum hakemlere
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.