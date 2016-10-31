  1. Kadıköy’de gol şov
  2. F.Bahçe Kadıköy'de 5'ledi

Işık hızında Fener

F.Bahçe, Karabük karşısında 18’de RVP’nin penaltı golüyle öne geçti... 29’da Ceyhun atıldı... 45'te Skrtel ve 48'de yine RVP sahne aldı. Aatif ve Lens'in golleriyle Fener, Karabük'e patladı.

Işık hızında Fener
Fenerbahçe, Karabük'e patladı... Sarı-lacivertliler, evinde Karabük'ü 5-0 yendi. 18. dakikada Jeremain Lens'in kullandığı serbest vuruşta Kardemir Karabük savunması topu karşıladı. Devamında içeriye atılan topta Skulason, Mehmet Topal'ı ceza sahası içinde düşürdü. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltı kararına Karabük cephesi büyük tepki gösterdi. Penaltıyı Van Persie gole çevirdi. 29. dakikada Ceyhun Gülselam'ın oyundan atılmasıyla çok rahatladı. 43. dakikada Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe topla ceza sahasına hareketlendi. Vuruşunda top Karabük kalecisi Ahmet Şahin'de kaldı. İlk yarının son dakikasında Volkan Şen sol şeritten çizgiye indi. Pasında Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel topu boş kaleye gönderdi ve ilk yarı sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN HIZI İKİNCİ YARI DA DİNMEDİ
48.dakikada Hollandalı yıldız Jeremain Lens'in pasında Şener Özbayraklı sağ çizgiye indi. İçeriye pasında Robin Van Persie topu boş kaleye gönderdi: 3-0. 52'de günün başarılı isimlerinden Van Persie'nin pasında Aatif bomboş topla ilerledi. Kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldığı esnada düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 53. dakikada Volkan Şen sol kanattan ilerledi. Ceza sahasına ortasına Lens dokundu ve takımını 5-0 öne geçirdi. 75'te Lens'in ortasında Josef de Souza kafayı vurdu. Top dışarı çıktı... F.Bahçe bu galibiyetle 5. sıraya yükseldi.

ROBİN VAN PERSİE RESİTAL SUNDU
F.Bahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, Kardemir Karabük maçında oynadığı futbolla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli oyuncu, açılışı penaltı golüyle yaparken takımının 3. golünü de atan futbolcuydu. Hollandalı, Aatif'in attığı golde de asisti yapan isimdi. Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 38 lig maçında 19. golünü attı. RVP, bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asisti istatistiği yakaladı.

4.5 YIL SONRA EVİNDE 5 ATTI
Fenerbahçe uzun süredir evinde farklı bir galibiyet alamıyordu. Sarı-lacivertliler 4.5 yıl aradan sonra Kadıköy'de 5 farklı kazandı. Fenerbahçe'nin evinde oynadığı son 9 maçta toplam 29 gol atıldı. Sarı- lacivertliler, sahası Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 61 lig maçında sadece Akhisar ve Bursaspor'a kaybetti.

VOLKAN ŞEN ADETA RÜZGAR GİBİYDİ
F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncularından Volkan Şen, Kardemir Karabük maçında oynadığı futbolla sınıfı geçti... Yıldız futbolcu kanatlarda atom karınca gibiydi. Hızına yetişilmedi. Slovak futbolcu Martin Skrtel ve Jeremain Lens'in attığı gollerde asist yapan Volkan, teknik heyetin de beğenisini kazandı. Maçtan sonra konuşan başarılı futbolcu, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Mutluyuz" dedi. Volkan'ın Süper Lig'de 3 asisti bulunuyor.
Etiketler:
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vehbi Vehbi

Yazık hakemlerle lige tutunan Fenere hakemler iyilik yapmıyor konyada aynı senaryo Karabüke aynı senaryo o zaman diğer takımların hakkı yenmiyormu Allah her şeyi görüyorya gerisi bu dünyada kalır vicdan diyorum hakemlere

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 31.10.2016 09:09
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