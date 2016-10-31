Herkes sevinirken o sessiz kaldı

Fenerbahçe KardemirKarabükspor'u farklı yenerkenince bir detay gözden kaçmadı.Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalıfutbolcusu Emenike eskitakımı Karabükspor karşısındakulübede oturdu. Maça ilk 11'debaşlamayan Emenike, Teknik DirektörAdvocaat tarafından dahasonra da oyuna dahil edilmedi.
GÖZDEN KAÇMADI
Tüm kulübe atılan gollerden sonra yağa kalkıp alkışlarken Emenike eli şakağında oturmayı tercih etti. Nijeryalı futbolcunun sessiz tavrı gözden kaçmadı.
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