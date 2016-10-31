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Herkes sevinirken o sessiz kaldı

Fenerbahçe’nin golcü yıldızı dün kadroda olduğu halde oynatılmadı. Bu duruma içerleyen Nijeryalı’nın atılan gollere sevinmediği görüldü

Herkes sevinirken o sessiz kaldı
Fenerbahçe Kardemir Karabükspor'u farklı yenerken ince bir detay gözden kaçmadı. Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı futbolcusu Emenike eski takımı Karabükspor karşısında kulübede oturdu. Maça ilk 11'de başlamayan , Teknik Direktör Advocaat tarafından daha sonra da oyuna dahil edilmedi.

GÖZDEN KAÇMADI
Tüm kulübe atılan gollerden sonra yağa kalkıp alkışlarken Emenike eli şakağında oturmayı tercih etti. Nijeryalı futbolcunun sessiz tavrı gözden kaçmadı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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