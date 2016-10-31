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’den 10’lu gönderme

Fenerbahçe’den 10’lu gönderme
F.Bahçe, Karabük galibiyetinin ardından twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ezeli rakiplere gönderme yapan F.Bahçe, "Biz bir spor kulübüyüz" ifadesiyle bu hafta futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda aldığı sonuçları paylaştı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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