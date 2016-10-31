Dickkat! Dickkat! Geliyoruz!

Dick Advocaat haftalar geçtikçe çok daha iyi duruma geldiklerini ifade ederek, “Bu daha bir başlangıç” dedi. F.Bahçe Teknik Direktörü artık kadroyu tanıdığını söyleyerek, "Karabük önündeki futboldan memnunum" diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik DirektörüAdvocaat Karabüksporile oynadıkları maçsonunda takımına övgüler yağdırdı.Takımının futbolunu beğendiğinisöyleyen Hollandalı hoca, "Maçtanönce alacağımız galibiyetin çokönemli olduğunu söylemiştim. Şanslıdiye nitelendireceğimiz bir andagolü bulduk ve bu da bize özgüvenkazandırdı. Bizim ön tarafta herzaman hızlı oyuncularımız var. 5 golattık. Bu gollerden ve oynadığımızfutboldan dolayı mutluyum" dedi.Kadroda yer alan isimlerin haftalargeçtikçe daha iyi duruma geldiğinibelirten Advocaat, "Şimdi bu kadroyutanıyorum. Nelere ihtiyaç varbiliyoruz. Geniş ve herkesin oynayacağıbir kadromuz var. Haftalar ilerledikçepozitif şeyler görüyoruz. Budaha bir başlangıç" dedi.
UNITED'A BİR SÜRPRİZ YAŞATABİLİRİZ Manchester United maçına da değinen Hollandalı hoca, "Kaybedecek birşeyimiz yok. Onlar son 2 yılda 400 milyon Euro harcamış biz ise 10 milyon harcadık. Onlara sürpriz yaşatabiliriz. İyi kadrodan oluşuyorlar ama onları zorlayacağız" diye konuştu. Taraftarlara da mesaj gönderen Dick Advocaat, "Bugün hayal kırıklığına uğradım. Statta çok fazla taraftarımız yoktu. Umarım bu galibiyet sonrasında stada gelmeye başlarlar" ifadelerini kullandı.
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