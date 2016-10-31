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Dickkat! Dickkat! Geliyoruz!

haftalar geçtikçe çok daha iyi duruma geldiklerini ifade ederek, “Bu daha bir başlangıç” dedi. F.Bahçe Teknik Direktörü artık kadroyu tanıdığını söyleyerek, "Karabük önündeki futboldan memnunum" diye konuştu.

Dickkat! Dickkat! Geliyoruz!
Teknik Direktörü Advocaat Karabükspor ile oynadıkları maç sonunda takımına övgüler yağdırdı. Takımının futbolunu beğendiğini söyleyen Hollandalı hoca, "Maçtan önce alacağımız galibiyetin çok önemli olduğunu söylemiştim. Şanslı diye nitelendireceğimiz bir anda golü bulduk ve bu da bize özgüven kazandırdı. Bizim ön tarafta her zaman hızlı oyuncularımız var. 5 gol attık. Bu gollerden ve oynadığımız futboldan dolayı mutluyum" dedi. Kadroda yer alan isimlerin haftalar geçtikçe daha iyi duruma geldiğini belirten Advocaat, "Şimdi bu kadroyu tanıyorum. Nelere ihtiyaç var biliyoruz. Geniş ve herkesin oynayacağı bir kadromuz var. Haftalar ilerledikçe pozitif şeyler görüyoruz. Bu daha bir başlangıç" dedi.

UNITED'A BİR SÜRPRİZ YAŞATABİLİRİZ
Manchester United maçına da değinen Hollandalı hoca, "Kaybedecek birşeyimiz yok. Onlar son 2 yılda 400 milyon Euro harcamış biz ise 10 milyon harcadık. Onlara sürpriz yaşatabiliriz. İyi kadrodan oluşuyorlar ama onları zorlayacağız" diye konuştu. Taraftarlara da mesaj gönderen Dick Advocaat, "Bugün hayal kırıklığına uğradım. Statta çok fazla taraftarımız yoktu. Umarım bu galibiyet sonrasında stada gelmeye başlarlar" ifadelerini kullandı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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