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Çin’de fırtına gibi esiyor

Burak Yılmaz Çin’de fırtına gibi esiyor
Çin'de fırtınası esiyor. Takımının 3-1 kazandığı Henan Jianye maçında 2 kez ağları sarsan Burak, Çin'in en başarılı skorerleri arasında yerini aldı. Burak son 5 maçta 5 gol, 1 asistle oynayarak Beijing'in yakaladığı çıkışta da önemli rol oynadı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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