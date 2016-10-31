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Arda’nın izinde

Portekizli yıldız, Arda Turan gibi kiraya gidip döndükten sonra kendini aştı... Takımın her şeyi oldu. Kariyerleri büyük bir benzerlik taşıyor...

Bruma Arda’nın izinde
G.Birliği maçının ardından Adanaspor karşısında da attığı golle Galatasaray'ı kurtaran 'nın gösterdiği performans Arda Turan'ı hatırlatmaya başladı... G.Saray alt yapısından yetişen Arda 2004- 05 sezonunda Hagi tarafından A takıma alınmıştı. Ardından pişmesi için Manisa'ya gönderildi. Bruma da kendini geliştirmesi için Sociedad'a gönderildi.

O DA BİR LİDER
Arda dönüşüyle beraber G.Saray'da takım liderliğini eline alırken, Portekizli oyuncu da bu sezonla beraber sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Taraftarlar, Bruma'dan astronomik bir transfer bekliyor.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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