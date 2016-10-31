Bruma Arda’nın izinde

G.Birliği maçının ardından Adanaspor karşısında da attığı golle Galatasaray'ı kurtaran Bruma'nın gösterdiği performans Arda Turan'ı hatırlatmaya başladı... G.Saray alt yapısından yetişen Arda 2004- 05 sezonunda Hagi tarafından A takıma alınmıştı. Ardından pişmesi için Manisa'ya gönderildi. Bruma da kendini geliştirmesi için Sociedad'a gönderildi.
O DA BİR LİDER Arda dönüşüyle beraber G.Saray'da takım liderliğini eline alırken, Portekizli oyuncu da bu sezonla beraber sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Taraftarlar, Bruma'dan astronomik bir transfer bekliyor.
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