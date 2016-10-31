Borç için malımızı satmayız

HERKESİN KISKANDIĞI BİR KULÜBÜZ
"G.Saray 1.5 milyar TL ile yolun sonuna geliyor biz 2.5 milyar TL ile güllük gülistanlık. Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin kıskandığı bir kulübüz. Görüyorsunuz değen nazarları da. Bu stat kendiliğinden mi oldu. Bu stadın her metre karesinde bizim emeğimiz var. Biz günde 18 saat çalışıyoruz. 3 sene göçebe kuşlar gibi dışarda oynadık."
100 MİLYON DOLAR FAİZ ÖDEDİK
"Fenerbahçe Divan Kurulu'nda borç açıklanıyor. Bunu kimse sorgulamıyor. Biz namuslu insanlarız sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Biz buraya geldiğimiz zaman ipotek doluydu. Kulübü 330 milyon dolar borçla aldık. 100 milyon dolar faiz ödedik. Biz bu borcu stadımız yokken ödedik. Tüm bunlar kolay başarılacak işler değil."
GELDİĞİMİZDE YAYIN GELİRİ YOKTU
"Beşiktaş'a ilk geldiğimizde yayın gelirimiz yoktu. 75 milyon dolarlık kredi alınmış ve yayın geliirmiz gitmişti. Onu biz ödedik. Stat gelirimiz olmadığı gibi sponsorluk gelirimiz de kullanılmıştı. Şu anda kendi uçaklarımızla maçlara gider hale geldik. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli markasıdır. Sponsorluk gelirlerimiz 21 milyon dolara çıkacak."
FETÖ'YE EN AZ BULAŞAN KULÜBÜZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu'nda, "Hamdolsun bütün camialar içinde FETÖ'ye en az bulaşmış camiayız" dedi. Beşiktaş'a değer katacak insanların yönetime gelmesini istediklerini ifade eden Orman, "Eğer bu kaliteyi tutturamazsak insanlar kaçar" diye konuştu.
BORÇ 1 MİLYAR 524 BİN TL
Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda yapılan konuşmaların ardından Siyah-Beyazlı kulübün borcu da resmen açıklandı. Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel "Kulübün borcu 1 milyar 524 bin TL'dir. Derneğin borcu ise 637 milyon 638 bin TL. Futbol Yatırımları AŞ'nin borcu 841 milyon 996 TL" açıklamasında bulundu.
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