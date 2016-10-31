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’a İngiliz hakem

Beşiktaş’a İngiliz hakem
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Napoli'yi ağırlayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. Clattenburg'un yardımcılıklarını vatandaşları Jake Collin ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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