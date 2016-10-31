Beşiktaş’a İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Napoli'yi ağırlayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. Clattenburg'un yardımcılıklarını vatandaşları Jake Collin ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin.