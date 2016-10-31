Beşiktaş, Avrupa kupalarında 188. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında yarın İtalya temsilcisi Napoli'yi konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 188. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 187 maçın 69'unu kazanıp 39'unda berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 236 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 264 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini, Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında rakibini deplasmanda 5-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1'lik skorla geçti.

EN FARKLI YENİLGİLER

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgisini ise Şampiyonlar Ligi maçında aldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısındaki ağır yenilgiyi engelleyemedi. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede rakibine 8-0 yenilerek Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini almaktan kurtulamadı.

İÇ SAHA KARNESİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek sahasında 93 karşılaşma yaptı.

Siyah-beyazlı takım bu maçların 48'inden galibiyet, 21'inden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyet ile ayrıldı.

İTALYAN EKİPLERE KARŞI İLK GALİBİYETİ NAPOLİ MAÇINDA ALDI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Napoli ile yaptığı maçı 3-2 kazanarak İtalyan ekiplere karşı ilk galibiyetine imza attı. Aynı zamanda, deplasman maçında ilk kez bir İtalyan rakibine üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, bu ülke takımları karşısında 5 iç saha mücadelesinde ise bir beraberlik ve 4 yenilgi gördü.

RİCARDO QUARESMA, GOL SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞACAK

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanı, Oktay Derelioğlu'nda bulunuyor.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Avrupa arenasında takımı adına rakip fileleri 14 kez havalandıran Oktay'ı, 12 golle Brezilyalı Bobo izliyor.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda en golcü oyuncu sıralamasında ise Ricardo Quaresma birinci durumda bulunuyor. Dinamo Kiev karşısında attığı golle, 9 gollü Daniel Pancu ile en golcü sıralamasında üçüncülüğü paylaşan tecrübeli oyuncu, yarın da gol veya goller bularak Bobo'yu yakalamayı hedefliyor. Beşiktaş'ta ayrıca Avrupa kupalarında Demba Ba 8, Mehmet Özdilek 7, Feyyaz Uçar ve Metin Tekin ise altışar kez kez rakip fileleri havalandırdı.