Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındalider Medipol Başakşehir, AkhisarBelediyespor'u 5-1 mağlup ederekhaftayı kayıpsız kapattı. Beşiktaş ile arasındakipuan farkını 2'ye çıkarttı. Ev sahibiekip 16. dakikada 19 yaşındaki genç yıldızıCengiz Ünder'in golüyle 1-0'lık üstünlüğüyakaladı. 20. dakikada Visca durumu2-0 yaptı. Akshisar ise 28. dakikada Rodallegaile farkı 1'e indirdi. Ancak 31'incidakikada Visca yeniden sahneye çıkıpskoru 3-1'e getirdi. Mahmut ise 39. dakikadailk yarının skorunu belirledi: 4-1.
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2. yarıya da hızlı başlayan Baüşakşehir52. dakikada Mossoroile skoru 5-1 yaparakzirvedeki yürüyüşünü devamettirdi. Başakşehir Beşiktaş'ınpuan kaybettiği haftadaen yakın takipçisiyle arasındakifarkı artırdı. Ligdeki yenilmezlikserisini de 19 maça çıkarttı.
EPUREANUG.SARAY'A KARŞI YOK Başakşehir'de sarı kart sınırında bulunan Epureanu Akhisar maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Moldovalı oyuncu gelecek hafta G.Saray maçında oynayamayacak.
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