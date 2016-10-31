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kasırgası!

, Akhisar’ı Cengiz, Visca (2), Mahmut ve Mossoro ile yenip Beşiktaş’a 2 puan fark attı

Başaksehir kasırgası!
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında lider Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkarttı. Ev sahibi ekip 16. dakikada 19 yaşındaki genç yıldızı Cengiz Ünder'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 20. dakikada Visca durumu 2-0 yaptı. Akshisar ise 28. dakikada Rodallega ile farkı 1'e indirdi. Ancak 31'inci dakikada Visca yeniden sahneye çıkıp skoru 3-1'e getirdi. Mahmut ise 39. dakikada ilk yarının skorunu belirledi: 4-1.

ZİRVEDE YAN BAKILMIYOR
2. yarıya da hızlı başlayan Baüşakşehir 52. dakikada Mossoro ile skoru 5-1 yaparak zirvedeki yürüyüşünü devam ettirdi. Başakşehir Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada en yakın takipçisiyle arasındaki farkı artırdı. Ligdeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkarttı.

EPUREANU G.SARAY'A KARŞI YOK
'de sarı kart sınırında bulunan Epureanu Akhisar maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Moldovalı oyuncu gelecek hafta G.Saray maçında oynayamayacak.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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