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’un çağrısı cevap bulmadı

Ali Koç’un çağrısı cevap bulmadı
F.Bahçe'de 'un başkan adaylığını açıklamasının ardından Karabükspor maçı için taraftarları tribüne çağırmıştı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Ancak Ali Koç'un bu çağrısına rağmen tribünler ciddi biçimde boş kaldı. Fenerbahçe, Ali Koç'un çağrısı öncesinde Kadıköy'deki son Alanyaspor maçını 19.800 kişiyle oynamıştı. Karabük maçında F.Bahçe bu rakamı geçemedi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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