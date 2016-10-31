Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında AtatürkOlimpiyat Stadı'nda karşılaştığıAdana Demirspor ile 1-1berabere kaldı.
İLK YARIDA GOL YOK 20. dakikada Bulut'un ceza sahası sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 46. dakikada Ozan İpek'in ceza sahası sol tarafından ortasında arka direkte bulunan MustafaDurak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1. 89. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı penaltı atışını kullanan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
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