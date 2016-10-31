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89'da yakalandı

A.Demirspor 46’da Mustafa ile öne geçti. Ümraniye 89’da penaltı golüyle karşılık verdi

Adana Demirspor 89da yakalandı
Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

İLK YARIDA GOL YOK
20. dakikada Bulut'un ceza sahası sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 46. dakikada Ozan İpek'in ceza sahası sol tarafından ortasında arka direkte bulunan Mustafa Durak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1. 89. dakikada Ümraniyespor'un kazandığı penaltı atışını kullanan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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