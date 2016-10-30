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depremi

, Caner’in şokunu atlatamadan ’dan gelen haberle yıkıldı. Ters basması sonucu Brezilyalı yıldızın tarak kemiği kırıldı. Aras’ın da idmanda sağ omuzu çıktı.

Talisca depremi
Beşiktaş'a art arda 2 kara haber daha geldi. Caner'in 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla büyük bir şok yaşayan Siyah- Beyazlı takım bu kez de Talisca ve Aras Özbiliz'in sakatlıklarıyla sarsıldı. Talisca ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Talisca'nın Gençlerbirliği maçında ters basması sonucunda sağ ayak 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildi" ifadesi kullanıldı. Beşiktaş'ta Caner ve Talisca'nın ardından dünkü idmanda omzu çıkan Aras da 2 ay oynamayacağı bildirildi.

SAKATLIK HABERLERİ ŞOK YAŞATTI
Beşiktaş Kulübü Aras için yaptığı açıklamada, "Aras Özbiliz'in takımımızın bu sabah (dün sabah) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ omzu çıktı. Sağ omzunda 'Bankart lezyonu' tespit edilen oyuncumuz ameliyat edilecektir" dendi. Caner'in ardından ve Aras Özbiliz'den gelen haber şok etti.
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