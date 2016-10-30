Talisca depremi

Beşiktaş'a art arda 2kara haber daha geldi.Caner'in 6 ay sahalardanuzak kalacağının açıklanmasıylabüyük bir şok yaşayan Siyah-Beyazlı takım bu kez deTalisca ve Aras Özbiliz'in sakatlıklarıylasarsıldı. Taliscaayak tarak kemiğindeki sakatlıknedeniyle 3 ay sahalardan uzakkalacak. Kulüp tarafından yapılanaçıklamada, "Talisca'nınGençlerbirliği maçında tersbasması sonucunda sağ ayak5. tarak kemiğinde kırık tespitedildi" ifadesi kullanıldı.Beşiktaş'ta Caner ve Talisca'nınardından dünkü idmandaomzu çıkan Aras da 2 ay oynamayacağıbildirildi.
SAKATLIK HABERLERİ ŞOK YAŞATTI Beşiktaş Kulübü Aras için yaptığı açıklamada, "Aras Özbiliz'in takımımızın bu sabah (dün sabah) gerçekleştirdiği antrenmanda sağ omzu çıktı. Sağ omzunda 'Bankart lezyonu' tespit edilen oyuncumuz ameliyat edilecektir" dendi. Caner'in ardından Talisca ve Aras Özbiliz'den gelen haber şok etti.
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