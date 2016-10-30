Karabük maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları idmanla tamamlayan F.Bahçe, Samandıra'da kampa girdi. Taktik ağırlıklı çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular idman öncesi dev bir Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tesislere gelen taraftarlar futbolculara baklava ikram etti.
FENERBAHÇEKARABÜK'Ü AĞIRLIYOR Zirveye yaklaşmak isteyen Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek ve LigTV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu maçta Ülker Stadyumu tribünlerinin dolu olması bekleniyor.
ADVOCAAT BİREYSELHATA İSTEMİYOR Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Karabük maçı öncesinde savunma oyuncularını uyardı. Hücuma çıkışlarda bireysel hata istemediğini söyleyen Hollandalı hoca, Kjaer ve Skrtel'e adam kaçırmamaları için ikazda bulundu
OZAN TUFANSALONDAÇALIŞIYOR Ayak bileğindeki sakatlığın tedavisi devam eden Ozan Tufan, çalışmalarını takımdan ayrı olarak salonda sürdürüyor. Ozan'ın 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmala başlama ihtimalinini bulunduğu öğrenildi
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