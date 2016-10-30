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O işler eskide kaldı

Genel Kurul tarafından seçilmiş meşru yönetimleri ‘kötü sonuçları’ bahane ederek istifaya zorlamanın geçmişte kaldığını belirten Başkan , Yargıtay kararının olumlu çıkması halinde 2018 Mayıs’tan önce kongre yapacaklarını ifade etti.

O işler eskide kaldı
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisinin kasım ayı sayısındaki yazısında son günlerdeki gelişmelere parmak bastı. Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin başyazısında 'istifa' çağrılarına yanıt verdi. Yıldırım, futbol takımının aldığı olumsuz sonuçları bahane ederek Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği istemenin 'eskide kalmış, tehlikeli bir oyun' olduğunu savunarak, "Bu oyuna soyunanlar bilmelidir ki; seçilmiş başkan ve yönetimin bu şekilde değiştirilmesi artık geçmişte kalmıştır ve başta kulüp üyelerimiz olmak üzere camiamız bu oyunun oynanmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

YARGITAY KARARI OLUMLU ÇIKARSA SEÇİM VAR
Genel kurul tarafından 3 yıl süreyle seçildiklerini de hatırlatan Yıldırım, "Bizlere verilen yetki, 2018 Mayıs ayına kadardır. 2015 Mayıs'ındaki genel kurulumuza verdiğimiz çok açık bir sözümüz vardır: Yargıtay kararının 2018 Mayıs'tan önce olumlu neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir. Bu söz tarafımızdan defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen art niyetli söylemlerle sorgulanması şaşırtıcıdır" dedi.

FENERLİ TAKIMINA KÜSMEZ
Başkan Yıldırım, yazısında Sarı- Lacivertli taraftarlara da atıfta bulundu. Fener taraftarının asla takımına küsmeyeceğini vurgulayan , "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle tezahüratı ile büyümüş nesiller, Fenerbahçesiz geçen bir anı bile düşünemezken, maça gitmeyin diyenleri çok iyi görmek ve anlamak lazımdır. Bu kampanyalara itibar etmemenizi, her türlü şartta tribünleri doldurmanızı sizlerden önemle rica ediyorum" dedi.

TAHAKKÜMÜM YOKTUR!
Başkan Aziz Yıldırım, Genel Kurul'un kendi tahakkümü altında olduğu iddialarını da yalanladı. Yıldırım kulübün üye sayısının 22 bin değil 50 binlere yaklaştığının da altını çizdi.

VİTOR PEREİRA KÜLÜPTEN KENDİSİ AYRILDI
Sezona kötü başladıklarını kabul eden Yıldırım, Vitor Pereira'nın kulübü terk etmesinin ardından teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını da söyledi. Yıldırım, yeni transferlerin takıma uyum süreci yaşadıklarını ve sıkıntıların aşılacağını da sözlerine ekledi.
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