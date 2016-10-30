O işler eskide kaldı

Genel Kurul tarafından seçilmiş meşru yönetimleri ‘kötü sonuçları’ bahane ederek istifaya zorlamanın geçmişte kaldığını belirten Başkan Aziz Yıldırım, Yargıtay kararının olumlu çıkması halinde 2018 Mayıs’tan önce kongre yapacaklarını ifade etti.
Fenerbahçe KulübüBaşkanı Aziz Yıldırım,kulüp dergisininkasım ayı sayısındaki yazısındason günlerdeki gelişmelereparmak bastı. Başkanı AzizYıldırım, Fenerbahçe Dergisi'ninbaşyazısında 'istifa' çağrılarınayanıt verdi. Yıldırım,futbol takımının aldığı olumsuzsonuçları bahane ederek Fenerbahçe'debir yönetim değişikliği istemenin'eskide kalmış, tehlikelibir oyun' olduğunu savunarak,"Bu oyuna soyunanlar bilmelidirki; seçilmiş başkan ve yönetiminbu şekilde değiştirilmesiartık geçmişte kalmıştır vebaşta kulüp üyelerimiz olmaküzere camiamız bu oyunun oynanmasınaizin vermeyecektir"ifadelerini kullandı.
YARGITAY KARARI OLUMLU ÇIKARSA SEÇİM VAR Genel kurul tarafından 3 yıl süreyle seçildiklerini de hatırlatan Yıldırım, "Bizlere verilen yetki, 2018 Mayıs ayına kadardır. 2015 Mayıs'ındaki genel kurulumuza verdiğimiz çok açık bir sözümüz vardır: Yargıtay kararının 2018 Mayıs'tan önce olumlu neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir. Bu söz tarafımızdan defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen art niyetli söylemlerle sorgulanması şaşırtıcıdır" dedi.
FENERLİ TAKIMINA KÜSMEZ Başkan Yıldırım, yazısında Sarı-Lacivertli taraftarlara da atıfta bulundu.Fener taraftarının asla takımınaküsmeyeceğini vurgulayan Aziz Yıldırım,"Yenilsen de yensen de taraftarınseninle tezahüratı ile büyümüşnesiller, Fenerbahçesiz geçen biranı bile düşünemezken, maça gitmeyindiyenleri çok iyi görmek veanlamak lazımdır. Bu kampanyalaraitibar etmemenizi, her türlüşartta tribünleri doldurmanızı sizlerdenönemle rica ediyorum" dedi.
TAHAKKÜMÜMYOKTUR!
Başkan Aziz Yıldırım, Genel Kurul'un kendi tahakkümü altında olduğu iddialarını da yalanladı. Yıldırım kulübün üye sayısının 22 bin değil 50 binlere yaklaştığının da altını çizdi.
VİTOR PEREİRAKÜLÜPTEN KENDİSİ AYRILDI Sezona kötü başladıklarını kabul eden Yıldırım, Vitor Pereira'nın kulübü terk etmesinin ardından teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını da söyledi. Yıldırım, yeni transferlerin takıma uyum süreci yaşadıklarını ve sıkıntıların aşılacağını da sözlerine ekledi.
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