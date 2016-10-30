Ligde kim iyi top oynuyor ki

Beşiktaş’ın da 2 puan kaybetmesiyle güzel bir konuma geldik... Kötü oynuyoruz diye eleştirmeye devam etsinler. Diğer takımları da görüyorsunuz. Onların da bir futbol oynadığı yok. Kimsenin bir şey oynadığı yok. Çok net!
Galatasaray Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu,Adanaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu, "Beşiktaş'ın da 2 puan kaybetmesiyle birlikte güzel bir konuma geldik. Kötü oynuyoruz diye eleştirmeyedevam etsinler. Diğer takımlarda kötü oynuyor. Türkiye liginin kalitesi bu. Şampiyonluk işi daha çok gidip gelecek. Fenerbahçe dekaybedecek, inşallah kaybetmeyiz ama bizim de başımıza gelecek. Çok uzun bir maraton. Kış geliyor ve daha çok sürprizler yaşanacak. Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Diğer takımları da görüyorsunuz.Onların da bir futbol oynadığıyok. Kimsenin bir şey oynadığı yok. Maalesef Türkiye'de akıcı bir oyun olmuyor" şeklinde konuştu.
DE JONG'U GÖRDÜNÜZ. KALiTESiNi GÖSTERDi Nazifoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Galip geldiğimiz maçların en güzel tarafı 3 puanı almış olmamızdır. Geçen hafta neden Wesley Sneijder var, Yasin Öztekin niye yok diyordunuz. Bugün de onu soruyorsunuz. Herkesin eksikliğini hissediyoruz ancak hepsinin yeri var. HerkesTolga çıktı diye üzüldü. De Jong'u gördünüz. Kalitesini ortaya koydu. Sneijder tam sağlığına kavuşursa tekrar oynayacaktır"
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