Kurtarıcı!

Cimbom Adana'da Bruma ile güldü... Geçen hafta evinde Trabzonspor'a yenilen Galatasaray, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı... 5. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza alanına giren Yasin'in şutunda kaleci Karacic topu çeldi. 15. dakikada Sabri'nin sağdan ortasında altı pas içinde Eren topa dokunamayınca Adanaspor defansının uzaklaştırmak istediği top, Podolski'nin önünde kaldı. Podolski'nin vuruşunda top auta çıktı. 19. dakikada sol kanatta topla buluşan Roni'nin ceza alanı dışından vuruşunda Muslera, defansa çarpan topa hakim oldu. İlk yarı böylece golsüz eşitlikle sona erdi.
ADANA 90+4'TE ATIYORDU!
51. dakikada Tevfik'in ceza sahası dışından sert şutunu Muslera müthiş uzanarak kornere çeldi. 64. dakikada Selçuk korneri kullandı. Eren'in kafa vuruşunu kaleci Karacic çok iyi çıkardı. 66. dakikada Sinan gole çok yaklaştı. Yakın mesafeden vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 70. dakikada Podolski ceza sahası dışından çok sert vurdu ama sonuç çıkmadı. 1 dakika sonra Bruma yaklaşık 25 metreden mükemmel bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 75. dakikada Bruma ile verkaç yapan Sinan gelişine vurdu. Kaleci Karacic iki hamlede kurtardı. 79. dakikada Selçuk'un müthiş frikiğini Karacic aynı güzellikte kornere çeldi. 90+4. dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Topu 30 metre süren Gueye açıyı kaybedince iyi vuramadı ve maç 1-0 sona erdi.
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