Kopmadık! Yarışın içindeyiz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmadıklarını belirtti. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan sambacı, "Takım olarak çok iyi bir havamız var.Atiker Konyaspor maçındaki skor bu anlamdabizi motive etti. Bundan sonra da,elde ettiğimiz galibiyetlerle ne kadar iyi birkadroya sahip olduğumuzu, antrenmanlardayaptıklarımızın ispatını, taraftarlarımızagöstereceğiz" dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde de iddialı olduklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de hedef, her kulvardaşampiyonluktur. UEFA Avrupa Ligihenüz Fenerbahçe'nin kazanmadığı birkupa ve biz bu mutluluğu taraftarlarımızayaşatmayı çok isteriz. Bundan sonrakisüreçte bizi bekleyen kolay maçlar olmayacakancak kendi sahamızda ikikarşılaşmaya çıkacağız. O maçlardangalip ayrılırsak, gruptançıkabiliriz" diye konuştu.
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