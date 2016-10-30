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Kazandık ama memnun değilim

Kazandık ama memnun değilim
G.Saray Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, "Trabzonspor karşısındaki performanstan çok memnundum. Skor istediğimiz gibi olmamıştı. Bu hafta kazandık ama özellikle ilk yarıdaki futbol beni tatmin etmedi. Bruma'ya olan güvenim, inancım sonsuz. Soyunma odasında, oyuncularıma performanslarından memnun olmadığımı söyledim" dedi.
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