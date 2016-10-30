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evinde Osmanlı’yı devirdi

Gaziantepspor evinde Osmanlı’yı devirdi
Süper Lig'de , ligin 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. 10. dakikada Umar'ın golüyle öne geçen Osmanlıspor'a G.Antep 12'de İlhan ile cevap verdi. 49'da Angan Gaziantep'i öne geçirdi. 75'de top önce direğe sonra Vrsajevic'e çarparak filelere gitti: 3-1.
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