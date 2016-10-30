F.Bahçe Kadıköy'de 5'ledi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasınd Fenerbahçe sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı karşılaşmada Fenerbahçe 18'de Robin Van Persie'nin penaltı golüyle eşitliği bozdu.
Konuk ekip 30'uncu dakikada Ceyhun Gülselam'ın gördüğü kırmızı kartla maçın 10 kişi kaldı. İlk yarının son saniyelerinde 45+2'de Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Skrtelfarkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.
Devre arasına 2-0'lık üstünlükle giden Fenerbahçe, ikinci yarıda ilk 8 dakikaya 4 gol sığdırdı.
Fenerbahçe, Robin Van Persie ile durumu 3-0'a getirdi. 52'de farkı 4'e çıkaran sarı-lacivertlilerde bu golden 1 dakika sonra Jeremain Lens Fenerbahçe'yi 5-0 üstünlüğe taşıyan golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.
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