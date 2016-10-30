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Deplasman golcüsü

Portekizli yıldız futbolcu G.Saray’ın bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı

Deplasman golcüsü Armindo Bruma
G.Saray'ın Portekizli yıldızı , deplasmanlarda coşuyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ünde gol atmayı başaran Bruma başarılı grafiğiyle göz dolduruyor.

4 GOLÜ VE 3 ASiSTi VAR
Bruma, Akhisar Belediye, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor deplasmanlarında gol atmayı başardı. Portekizli oyuncu sadece Kayseri deplasmanında gol atamadı. Bruma'nın 4 golü ve 3 asisti var.


G.Saray'ın tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin, oyundan çıktıktan sonra sinirlerine hakim olamadı. Kulübeye vuran Yasin'i arkadaşları zor sakinleştirdi.

SELÇUK İNAN'IN AİLESİ DE MAÇI TAKİP ETTİ
G.Saray Kaptanı Selçuk İnan'ın ailesi de sarı-kırmızılı takımı dün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda izledi. İnan'ın anne ve babası tribünde heyecan içindeydi.
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