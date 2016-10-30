Bursa yine kanatlandı!

Spor Toto SüperLig'de Bursaspor sahasında,17 bin 830biletli seyircinin izlediğikarşılaşmadaAtiker Konyaspor'u2-0 mağlup etti...69. dakikada Batallaorta alanda topuçaldı, sağdan hareketlenenDel Valle'yigördü. Del Valle'ninara pasında Kubilay,nefis bir plase ile filelerihavalandırdı: 1-0.Bu gol Kubilay'ınSüper Lig'deki ilkgolü oldu. 72. dakikadasavunmadan çıkanSerdar Kurtuluşsağdan gitti ceza alanınapasında Kubilayile verkaça girdi. Serdar,savunmanın arkasınasarkan Batalla'yıgördü. Tangocutopu boş kaleye yuvarladı:2-0.
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