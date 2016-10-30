Bursa yine kanatlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında, 17 bin 830 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti... 69. dakikada Batalla orta alanda topu çaldı, sağdan hareketlenen Del Valle'yi gördü. Del Valle'nin ara pasında Kubilay, nefis bir plase ile fileleri havalandırdı: 1-0. Bu gol Kubilay'ın Süper Lig'deki ilk golü oldu. 72. dakikada savunmadan çıkan Serdar Kurtuluş sağdan gitti ceza alanına pasında Kubilay ile verkaça girdi. Serdar, savunmanın arkasına sarkan Batalla'yı gördü. Tangocu topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.