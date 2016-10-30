Bu kadar ızdırap yeter!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Divan Kurulu'nun 38. olağan genel toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Camiaya seslenen Usta geleceğe yönelik açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Usta'nın gündeme damga vuran sözleri:



HEMEN DEFOLSUN GİTSİN!

"Trabzonspor hepimiz için çok değerli. Ancak ödenen aidatların çoğu 3 kişi tarafından yatırıldı. Bu çok acı bir durumdur. Allah'ın bir kulu birinin adına aidat yatırırsa hemen defolsun gitsin. Trabzonspor kulübünü geleceğe en iyi şekilde taşıyacağı bir tüzüğe ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Trabzonspor'un hiç borcu yokken 5 yılda 600 milyon borca nasıl geldik. Bu konudan daha önemli bir konu var mı acaba Trabzonspor'un önünde. Kulübümüz gerçekten hak etmediği şekilde buhranlı dönemi karşımıza getirdi."



STAT 18 ARALIK'TA AÇILACAK

"Her bir yönetimimizin ağır dönemlerden geçtiği zamanlar oldu ama beni kimse bu kadar zor bir dönemde geçtiğine inandıramaz. Şu anki durum çok ayrı bir durum. Trabzonspor özgüvenini kaybetmiş durumda. Hiç birimizin Trabzonspor'un daha kötü durumda olmasına rıza gösterecek halimiz yok. Bu ızdırap Trabzonspor camiasına yeter. Yönetim birlik beraberlik içinde olmadan camia ile birlik beraberlik içinde olmadan olmaz. Mali Genel Kurul'da açıklayacağız. Genel Kurul yapılacak ama seçim yok. Buna ihtiyacımız yok. Bu işlerle uğraşmayalım. Bizim görüşümüz budur. Stadın resmi açılışı 18 Aralık. Çim denemeleri yapılıyor. Bir hafta gibi bir süreçte hazır olacak."