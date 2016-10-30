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Ağlayan genç taraftar bugün Avni Aker’de

Çorum maçında Trabzon sahaya çıkınca ağlayan 15 yaşındaki Elifnur, Rizespor maçını tribünden izleyecek.

Ağlayan genç taraftar bugün Avni Aker’de
Hafta içinde Çorumspor ile oynanan maçta Trabzonspor sahaya çıkınca ağlayan bir taraftarın görüntüsü sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. 15 yaşında lise öğrencisi olan Elifnur Deniz isimli taraftar, Trabzonspor yönetimi tarafından bugün oynanacak Çaykur Rize maçına davet edildi. Çocukluktan beri hayranlık duyduğu Trabzonspor'u Avni Aker'de izlemenin her zaman hayalini kurduğunu söyleyen Elifnur, "Çok mutluyum. Yıllardır kurduğum hayalim gerçek olacak" ifadesini kullandı.
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