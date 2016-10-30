12 yıllık hasret bitti taraftarlar akın etti

Adanaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 yıl sonra karşılaştı. 16 bin kapasiteli Adana 5 Ocak Fatih TerimStadı'nın büyük bir bölümü taraftarlarca dolduruldu.
BiLET PROTESTOSU
Galatasaraylı taraftarların bulunduğu kuzey kale arkasında "Cumhuriyetimizin 93.Yılı Kutlu Olsun" pankartı, Adanasporlu taraftarların yer aldığı güney kale arkası tribünde de "YaşasınCumhuriyet" pankartları açıldı. Maçın bilet fiyatlarınıprotesto edenAdanaspor taraftarları maçın henüz başında sırtlarını dönerek yönetimi hedef aldı.
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