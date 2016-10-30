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12 yıllık hasret bitti taraftarlar akın etti

İki takım ligde 12 yıl sonra karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda 12 bine yakın taraftar vardı

12 yıllık hasret bitti taraftarlar akın etti
Adanaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 yıl sonra karşılaştı. 16 bin kapasiteli Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın büyük bir bölümü taraftarlarca dolduruldu.

BiLET PROTESTOSU
Galatasaraylı taraftarların bulunduğu kuzey kale arkasında "Cumhuriyetimizin 93. Yılı Kutlu Olsun" pankartı, Adanasporlu taraftarların yer aldığı güney kale arkası tribünde de "Yaşasın Cumhuriyet" pankartları açıldı. Maçın bilet fiyatlarını protesto eden Adanaspor taraftarları maçın henüz başında sırtlarını dönerek yönetimi hedef aldı.
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