Yıldırım’a istifa şoku

Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adaylığını açıklayan ve Kardemir Karabükspor maçında taraftarları Kadıköy'e davet eden Ali Koç'a destek olan ve bu yönde #alikocicin hashtagi ile kampanya başlatan Fenerbahçeli taraftarlar bu kez de Aziz Yıldırım için bir kampanya başlattı. Aziz Yıldırım'ı istifaya davet eden ve İstanbul'un çeşitli yerlerindeki metrobüs duraklarına "Fenerbahçe için istifa" pankartları asan Sarı-Lacivertli taraftarlar, Kardemir Karabükspor maçından önce Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti. Başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimin bu yaşananlara nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.



ÖNCE FENERBAHÇE GRUBU AÇIKLAMA YAPTI

Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki köprülere, üst geçitlere, otobüs ve metrobüs duraklarına bu pankartları asan F.Bahçe Ultras üyeleri, bu tip eylemlerinin süreceğini söyledi. 2017 Mayıs'ında kongre için imza kampanyası başlatan "Önce Fenerbahçe" grubu ise "3 Temmuz'daki dik duruş için yıldırım'a teşükkür ederiz. Ama devir teslim zamanı gelmiştir" açıklaması yaptı.





İstanbullular güne metrobüs ve otobüs duraklarına asılan "Fenerbahçe için istifa" pankartlarını görerek başladı. Pankartların birçok ilçede asıldığı görüldü...





Ali Koç'un başkanlık için adaylığını koyacağını açıklaması taraftar gruplarını harekete geçirdi.



