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Vodafone’dan etkinliği

Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi koşuseverler “” etkinliğine çağrıldı

Vodafone’dan Fun Run etkinliği
Vodafone 13 Kasım'da düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi koşuseverleri "" etkinliğinde ağırlamaya ve kendilerini test etmeye davet ediyor. Şirket açıklamasına göre, maraton öncesinde etkinlik kapsamında Maltepe Orhangazi Parkı'nda bir araya gelecek koşuseverler, 4 kilometrelik parkurda kendilerini test etme imkanı bulacak.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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