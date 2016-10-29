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Türkiye Kupası’nda torbalar belli oldu

2 Kasım’da çekilecek kura öncesinde kupada torbalar belirlendi

Türkiye Kupası’nda torbalar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının ardından grup aşamalarına gelindi. 2 Kasım'da yapılacak olan kura çekimi öncesi torbalar da belli oldu.

8'ER TAKIMLI 4 TORBA VAR
Eleme turunda gruplara kalan ve otomatik olarak gruplarda mücadele edecek olan 32 takımdan oluşan liste 8'er takımlı 4 torbadan oluşuyor.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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