Sneijder bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'de bugün Adanaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da gündem WesleySneijder... Bu sezon gösterdiği performans nedeniyle tartışma konusu olan Hollandalı yıldız, Adana maçının kadrosuna alınmadı. Oysa ki teknik direktör Jan Riekerink, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Sneijder'in 18 kişilik kadroda yer alacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme, "Sneijder konusunda başka bir sıkıntı var" iddialarını birkez daha gündeme getirdi.
TRANSFER İDDİASI Trabzon derbisinde kötü oynadığı için ikinci yarı oyuna alınan yıldız futbolcuyla ilgili bir süredir transfer spekülasyonları da gündemi meşgul ediyordu. Sneijder'in devre arasında Çin ya da Katar'dan bir kulübe gideceği iddialarıyla ilgili yönetimden yalanlama gelmişti.
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