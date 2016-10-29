Riekerink’in son kararı Sabri ve Yasin!

Dün yaptığı idmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray ardından Adana'ya hareket etti. Teknik direktör Riekerink'in ilk 11'le ilgili kararını da dün verdiği öğrenildi. Hollandalı hoca sağ bekte Sabri'ye, sağ kanatta ise Yasin'e görev vermeyi düşünüyor.