Quaresma: Telaş edecek bir durumumuz yok

Maçın ardından konuşan karşılaşmanın başarılı ismi Quaresma "Dalgın ve uyuşukbaşladık. İkinci yarı kazanantakım ruhu ile sahaya çıktık.Telaşlanacak bir şey yok. Liguzun bir maraton, bu sene deligi şampiyon olarak tamamlamakistiyoruz. Şampiyonlukbu maçlarla kazanılıyor,bu da zor maçlardan birtanesiydi. ÖnümüzdekiŞampiyonlar Ligi maçı var.Artık o maça bakacağız. İlkyarıyı hediye ettik. İkinci yarıiyiydik" ifademerini kullandı.
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