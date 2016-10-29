  1. Ortaya karışık
  2. Kendi kalemize gol attık!

: Telaş edecek bir durumumuz yok

, “Kötü başladık... 2. yarı iyiydik. Lig bir maraton. Telaşa hiç gerek yok” dedi

Quaresma: Telaş edecek bir durumumuz yok
Maçın ardından konuşan karşılaşmanın başarılı ismi "Dalgın ve uyuşuk başladık. İkinci yarı kazanan takım ruhu ile sahaya çıktık. Telaşlanacak bir şey yok. Lig uzun bir maraton, bu sene de ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Şampiyonluk bu maçlarla kazanılıyor, bu da zor maçlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçı var. Artık o maça bakacağız. İlk yarıyı hediye ettik. İkinci yarı iyiydik" ifademerini kullandı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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