Özbek’ten maaş müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önceki akşam Florya'daydı... Teknik direktör Riekerink ve futbolcularla görüşme yapan Başkan Özbek, bir süredir aksayan maaş ödemesinin önümüzdeki hafta içinde yapılacağını müjdeledi. Adana maçı öncesi takıma büyük bir moral veren Dursun Özbek, futbolcularından zorlu deplasmandan 3 puanla dönmelerini istedi.