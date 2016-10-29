Olay kapatılmasın

Trabzonspor camiası hakem Deniz Ateş Bitnel'in geçtiğimiz sezon oynanan ve hakem kararlarının damgasını vurduğu Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamalara kayıtsız kalmadı. Yerel gazeteler dönemin MHK'sına yüklenirken "Bu iddialara cevap verin" başlığı atıldı. Trabzonspor yönetim kurulu ise Deniz Ateş Bitnel'in açıklamalarını yetersiz buldu. Bitnel'in basın toplantısı düzenleyerek gerçekleri kamuoyu ile paşlaşması gerektiğinin altı çizildi. Trabzonsporlu taraftarlar ise sosyal medya hesabı üzerinden "Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları basit bir konu gibi geçiştirilmemeli. Olayın üzerine gidilmeli" yorumlarını yaptılar.



Yunus Emre SEL