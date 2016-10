Neven Subotic’te büyük şüphe

Devre arasında savunmaya takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın gündeminde bir süredir Borussia Dortmund formasını giyen Neven Subotic yer alıyordu... Birçok kulüpten tekliflen Aurelien Chedjou ile yollarını ayırarak Sırp stoperi kadrosuna katmayı düşünen Sarı- Kırmızılılar'a sağlık kurulundan olumsuz rapor geldiği ortaya çıktı. Sağlık kurulunun, son yıllarda sürekli ağır sakatlıklar yaşayan Subotic'in transferinin çok büyük bir risk olacağını bildirdiği öğrenildi. Sezon başında Cheik Tiote'den benzer sebepler nedeniyle vazgeçen Galatasaray, Kolbein Sigthorsson'dan da sakatlık nedeniyle şu ana kadar yararlanamadı. Teknik direktör Riekerink'in bu nedenle Subotic'e de soğuk baktığı ifade ediliyor.



RIEKERINK'İN RAPORU BEKLENİYOR

Fakat transfer konusunda kesin kesin kararın verilmediği, Riekerink ve sağlık kurulunun konuyu birkez daha masaya yatıracağı belirlendi. Menajerler aracılığıyla gündeme gelen Alvaro Dominguez'in de şu anda sakatlık nedeniyle forma giyememesi yönetimi farklı arayışlara itmiş durumda. Scout ekibinin Güney Amerika'da genç yıldız adaylarını belirlediği, Riekerink'in vereceği raporun ardından yönetimin harekete geçeceği gelen bilgiler arasında.