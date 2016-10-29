Kendi kalemize gol attık!

Süper Lig'in 9. haftasında başkent Ankara'da Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçı öncesinde ortaya konan futboldan memnun kalmadı. Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli hoca, "Rakip bize gol atmadı, biz kendimize gol attık. Pozisyon yokken gol pozisyonu verdik. İlk yarı biz durgunduk ama rakipte de bir şey yoktu. Rakibin atmak istemediği golü biz attırdık. İkinci yarı bu kadar pozisyon bulup golleri kaçırırsak, puan kaybederiz. İkinci yarı hem oyun üstünlüğümüz hem de pozisyonlarımız vardı. Bazen düşündüğünüz net pozisyonları atamazsınız. Attığımız golden daha kolaylarını kaçırdık" dedi.



KİMSE HAKSIZ OLARAK LEHİMİZE ÇALIŞMIYOR

Güneş, Antalyaspor maçıyla ilgili yorumlara sitemde bulundu: "Kimsenin bize haksız olarak lehimize çalıştığını düşünmüyorum. Hakemler için diyorum, rakipler için söylenecek bir şey yok. Geçen 3 tane aleyhimize pozisyon var. Bizim pozisyonlar hiç gösterilmiyor. Rakip takım antrenörü hakemi kullandı, gündem yaptı."



GÜNEŞ ABOUBAKAR'I NAPOLİ'YE DÜŞÜNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş, son oynadıkları maça göre kadroda 2 değişik yaptı. Güneş, Antalyaspor maçının kadrosunda bulunan Atiba Hutchinson'u Ankara'ya getirmezken, Vincent Aboubakar'ı da yedeğe çekti. Güneş, Gençlerbirliği karşısında bu futbolcuların yerine Necip Uysal ve Olcay'ı ilk 11'de görevlendirdi. Takım geriye düşünce Aboubakar maçın 2. yarısında oyuna dahil oldu.





CANER'E DESTEK: SENİNLEYİZ FİŞEK

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınmada giydikleri tişörtlerle geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak Caner Erkin'e destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde Caner Erkin'in fotoğrafının yanı sıra "Seninleyiz Fişek" yazısı yer aldı. Caner, twitter'dan takım arkadaşlarına teşekkür etti.