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Fener Karabük için tempo arttırdı!

, Karabük maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla devam

Fener Karabük için tempo arttırdı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Karabükspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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