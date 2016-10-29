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F.Bahçe’ye çok iyi hazırlanıyoruz

Karabük’ün hocası Tudor, “İyi bir performans göstereceğiz” dedi...

F.Bahçe’ye çok iyi hazırlanıyoruz
Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Hırvat hoca, "Fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Çok iyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Taktiksel anlamda da iyi aşamalar kaydediyoruz, iyi yoldayız. gördüm. Oyuncularımdan iyi bir performans bekliyorum" dedi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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