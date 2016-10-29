F.Bahçe’ye çok iyi hazırlanıyoruz

Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Hırvat hoca, "Fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Çok iyi çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Taktiksel anlamda da iyi aşamalar kaydediyoruz, iyi yoldayız. gördüm. Oyuncularımdan iyi bir performans bekliyorum" dedi.