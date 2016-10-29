'Fabri'ka ayarı bozuldu

Beşiktaş, Süper Lig'de G.Birliği ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı... Maça iki takım da temkinli başladı. 17.dakikada Quaresma'nın ön direğe ortasında Cenk'in kafa vuruşu isabetsiz oldu. 22'de Tosic sol kanattan ortasını yaptı. Selçuk Şahin'in ayağı kaydı. Top Talisca'nın önünde kaldı. Talisca'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Sonrasında Olcay kaleyi düşündü. Top üstten auta çıktı. 27'de Beşiktaş'ta kaleci Fabri ceza sahası dışına çıktı ve Rhodolfo ile çarpıştı. Serdar Gürler, önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 34. dakikada İrfan'ın köşe vuruşunda Beşiktaş savunması kademeye girdi. Dönen topa Landel vurdu.Fabri son anda uzandı ve topu çıkardı.
BEŞİKTAŞ'IN İKİ TOPU DİREĞE TAKILDI 52'de Quaresma'nın arka direğe ortasına iyi yükselen Talisca kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 54'te Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşa Cenk dokundu. Hopf gole izin vermedi. 73'te Q7'nin kullandığı korner direkten geri geldi. 75'te Cenk kaleciyle karşı karşıya kaldı. Quaresma'ya pası isabetli olmayınca yüzde 100 gol kaçtı. 85'te Khalili Beşiktaş kale önünde topu dışarı attı. 87'de Cenk Tosun'un kafa vuruşu direkten döndü.
CEZALI DURUMA DÜŞENTOSIC DERBİDE YOK Beşiktaş'ın Sırp oyuncuusu DuskoTosic, siyah-beyazlıların haftayakarşılaşacağı Trabzonspormaçında forma giyemeyecek.Dün sarı kart gören tecrübelioyuncu özellikle sonhaftalarda gösterdiği performansladikkat çekiyordu.
İSPANYOL KALECİYEYAKIŞMAYAN HATA! Beşiktaş'ın formda kalecisi Fabri dün kendisinden beklenmeyen bir hata yaptı. 27. dakikada kalesini terk eden İspanyol eldiven, topu uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Serdar Gürler topu boş ağlara gönderdi. Fabri, golden sonra ise başarılı bir maç çıkardı. 1-2 pozisyonu önledi.
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