Cenk: Mücadele ettik ama direğe takıldık

Maçın ardından konuşan Cenk Tosun, maçın ikinci yarısında iyi mücadele etiklerini maçı kazanacak duruma getirdiklerini söyledi. Milli futbolcu, "İlk yarıdaki futbolmuzu kendimiz de beğenmedik. Ama sadece kötü oynadık. yoksa takımda mücadele etmeyen yoktu. 2. yarıda galibiyete yaklaştık. Biri Quaresma'nın diğeri de benim 2 tane direktön dönen topumuz var. Hele benimki son dakikalardaydı. Direğe takıldık diyebilidik. Şimdi Napoli maçına odaklanacağız" dedi.
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