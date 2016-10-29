  1. Kendi kalemize gol attık!
  2. Kötü sinyal veriyor

Cenk: Mücadele ettik ama direğe takıldık

, “Maçı kazanacak noktaya getirdik ama direkleri geçemedik” dedi.

Cenk: Mücadele ettik ama direğe takıldık
Maçın ardından konuşan , maçın ikinci yarısında iyi mücadele etiklerini maçı kazanacak duruma getirdiklerini söyledi. Milli futbolcu, "İlk yarıdaki futbolmuzu kendimiz de beğenmedik. Ama sadece kötü oynadık. yoksa takımda mücadele etmeyen yoktu. 2. yarıda galibiyete yaklaştık. Biri Quaresma'nın diğeri de benim 2 tane direktön dönen topumuz var. Hele benimki son dakikalardaydı. Direğe takıldık diyebilidik. Şimdi Napoli maçına odaklanacağız" dedi.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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