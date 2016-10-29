Bursaspor ve Konyaspor karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor-Galatasaray maçının dışında bugün iki karşılaşma daha oynanacak... Saat 13.30'da Gaziantepspor ile Osmanlıspor, Kamil Ocak Stadı'nda karşılaşacak. 16.00'da ise ligin iki iddialı takımı Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Timsah Arena'da kozlarını paylaşacak.