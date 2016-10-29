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Bu kez Necip sakatlandı

Son olarak Caner Erkin’i sakatlığı kurban eden Beşiktaş’ta dün de sakatlandı... Oğuzhan, Gökhan İnler, Ömer ve Caner derken sakat sayısı can sıkmaya başladı.

Bu kez Necip sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor... Sakatlıklarla boğuşan Kara Kartal'da son alarak Necip Uysal sakatlandı. Tecrübeli oyuncu maçın 13. dakikasında pas attığı bir pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. Gençlerbirliği kafilesinde yer almayan Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu'nun ardından da Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli mücadelise öncesi sakatlar kervanın katıldı. Tosic de bu maçta cezalı duruma düşünce Kartal, Başkent'te yara aldı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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