Bu kez Necip sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor... Sakatlıklarla boğuşan Kara Kartal'da son alarak Necip Uysal sakatlandı. Tecrübeli oyuncu maçın 13. dakikasında pas attığı bir pozisyonda arka adalesinden sakatlandı. Gençlerbirliği kafilesinde yer almayan Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu'nun ardından Necip Uysal da Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli mücadelise öncesi sakatlar kervanın katıldı. Tosic de bu maçta cezalı duruma düşünce Kartal, Başkent'te yara aldı.
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