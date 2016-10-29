  1. Bu kadar gol kaçarsa

Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca ayak tarak kemiği kırıldığı için 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaşa kötü haber!

Brezilyalı futbolcunun Gençlerbirliği maçında sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan Talisca'nın ayağını ters basması sonucunda sağ ayak 5. tarak kemiğinde (metatars) kırık tespit edildiği belirtildi.

Talisca'nın bugün kulüp doktoru Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edileceği ifade edildi.

Beşiktaş, geçen hafta Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Caner Erkin'den sonra bir ciddi sakatlıkla daha karşılaştı.

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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi 14:23
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