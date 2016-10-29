  1. Özbek’ten maaş müjdesi
  2. Riekerink’in son kararı Sabri ve Yasin!

Adanaspor&Cimbom 12 yıl sonra ilk kez

Adanaspor&Cimbom 12 yıl sonra ilk kez
Geçen hafta Arena'da aldığı Trabzonspor yenilgisiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray bu akşam Adanaspor deplasmanına konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. İki takım ligde tam 12 yıl aradan sonra kozlarını paylaşacak. Adanaspor ve Galatasaray son olarak 2004 yılında Ali Sami Yen'de karşılaşmış, maçı Cimbom 3-2'lik sonuçla kazanmıştı.
Etiketler:
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar