Adanaspor&Cimbom 12 yıl sonra ilk kez

Geçen hafta Arena'da aldığı Trabzonspor yenilgisiyle büyük bir şok yaşayan Galatasaray bu akşam Adanaspor deplasmanına konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. İki takım ligde tam 12 yıl aradan sonra kozlarını paylaşacak. Adanaspor ve Galatasaray son olarak 2004 yılında Ali Sami Yen'de karşılaşmış, maçı Cimbom 3-2'lik sonuçla kazanmıştı.