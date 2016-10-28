Van der Wiel Karabük’e yetişmiyor

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel'in yeniden MR'ı çekildi.



FORMA YİNE ŞENER'İN

Hollandalı futbolcunun ödeminin tam olarak geçmediği ve bir süre daha takımdan ayrı olacağı belirtildi. Bu durumda Karabük maçında Şener'in savunmanın sağında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Şener, son konya maçında başarılı bir performans sergilemişti.