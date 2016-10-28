Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Bordo- Mavili takımdan 4 futbolcuya kırmızı kart gösteren Deniz Ateş Bitnel, konu ile ilgili olarak Trabzon yerel basınına flaş açıklamalarda bulundu. Bitnel, "Ben Galatasaray-Trabzonspor maçında birlikte görev aldığım yardımcıların hiçbiriyle daha önce çalışmadım ve benim yardımcılarım bu maçtan bir gün önce sebepsiz yere değiştirildi. Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirmeleri ile oldu. Bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm. Beni günah keçisi yaptılar" dedi.
TFF HEMEN YAZILI SAVUNMA İSTEDİ
TFF'nin kendisine sahip çıkmadığını da söyleyen Bitnel, "Bu maçta yan hakemlerin talimat aldığına inanıyorum. Trabzonspor camiasının ve halkının doğruyu görecğinden eminim" ifadesini kullandı. Öte yandan Deniz Ateş Bitnel'in açıklamaları Futbol Federasyonu'na da bomba gibi düştü. TFF, Bitnel'den yazılı savunma istedi. Çıkacak karar büyük merakla bekleniyor.
Trabzon’a oyun oynandı
Maçtan bir gün önce yardımcılarım değişti. Maç boyunca hatalı kararların tamamına yakınını yardımcılarımın yönlendirmesiyle verdim. Trabzonspor'a sezon başından beri çok yanlışlar vardı. Trabzon'a çok büyük bir oyun oynandığını gördüm. Kimseden talimat almadım.
Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Bordo- Mavili takımdan 4 futbolcuya kırmızı kart gösteren Deniz Ateş Bitnel, konu ile ilgili olarak Trabzon yerel basınına flaş açıklamalarda bulundu. Bitnel, "Ben Galatasaray-Trabzonspor maçında birlikte görev aldığım yardımcıların hiçbiriyle daha önce çalışmadım ve benim yardımcılarım bu maçtan bir gün önce sebepsiz yere değiştirildi. Maç boyunca verdiğim hatalı kararların tamamına yakını yardımcı hakemlerin yönlendirmeleri ile oldu. Bu maçın görüntülerini daha sonra izlediğimde bana ve Trabzonspor'a çok büyük oyun oynandığını net bir şekilde gördüm. Beni günah keçisi yaptılar" dedi.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Gazete
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