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RVP: Sakatlık olmasın bana yeter!

Hollandalı yıldız, “Sakatlıktan çok çektim” dedi

RVP: Sakatlık olmasın bana yeter!
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, gol sayısının kendisi için çok önemli olmadığını, zaten forvet arkası pozisyonunda olduğunu, sakatlığının nüksetmemesi durumunda 1-2 hafta içinde çok daha iyi performans sergileyeceğini söyledi. RVP, "Beklentilerin farkındayım ve çok çalışıyorum" dedi.
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