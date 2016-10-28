RVP: Sakatlık olmasın bana yeter!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, gol sayısının kendisi için çok önemli olmadığını, zaten forvet arkası pozisyonunda olduğunu, sakatlığının nüksetmemesi durumunda 1-2 hafta içinde çok daha iyi performans sergileyeceğini söyledi. RVP, "Beklentilerin farkındayım ve çok çalışıyorum" dedi.