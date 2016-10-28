Ozan Tufan’dan iyi haber var!

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Dün bir açıklama yapan Fenerbahçe Sağlık kurulu, Ozan Tufan'ın durumunun süratle iyi gittiğini belirtti.
AÇIKLAMA YÜREKLERE SU SERPTİ
Açıklamada, "Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Hafta sonuna doğru kontrol MR'larını yapacağız. Ona göre bir miktar daha tedavisinde hızlanabiliriz" denildi.
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