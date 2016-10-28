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’dan iyi haber var!

Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan’ın tedavisinin beklenenden iyi gittiği belirtildi

Ozan Tufan’dan iyi haber var!
Dün bir açıklama yapan Fenerbahçe Sağlık kurulu, Ozan Tufan'ın durumunun süratle iyi gittiğini belirtti.

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Açıklamada, "Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Hafta sonuna doğru kontrol MR'larını yapacağız. Ona göre bir miktar daha tedavisinde hızlanabiliriz" denildi.
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