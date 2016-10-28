Ozan Tufan’dan iyi haber var!

Dün bir açıklama yapan Fenerbahçe Sağlık kurulu, Ozan Tufan'ın durumunun süratle iyi gittiğini belirtti.



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Açıklamada, "Beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. Hafta sonuna doğru kontrol MR'larını yapacağız. Ona göre bir miktar daha tedavisinde hızlanabiliriz" denildi.